Balanço anual

Findel com dois milhões de passageiros em 2021

Simon Laurent MARTIN

Em 2021, 2,01 milhões de passageiros viajaram através do Aeroporto Findel no Luxemburgo.

Em comparação com 2019, último ano pré-pandemia, período em que passaram pelo Findel 4,4 milhões de pessoas, é uma queda de 54%, facilmente explicada pela crise sanitária provocada pela covid-19. No entanto, é um aumento de 41% em relação a 2020, ano em que o tráfego aéreo sofreu um abalo fortíssimo por causa do encerramento de fronteiras.

A administração comentou os números, salvaguardando que não espera um regresso ao normal nos próximos anos. "O primeiro trimestre de 2022 é agora marcado por um aumento do número de infeções. Um regresso aos números de 2019 está previsto para 2024, no mínimo", lê-se na declaração citada pela versão alemã do Wort.

Em 2021, foram inaugurados mais de 110 destinos, a partir do Luxemburgo, como o Dubai, Rostock Laage, na Alemanha, ou Sälen, na Suécia. A Luxair já anunciou que irá expandir ainda mais a sua rede de rotas em 2022.

