O acesso ao Findel via Senningerberg vai estar cortado das 20h de sexta-feira até segunda-feira de manhã, devido a obras. Há também alterações nos autocarros.

Obras na estrada

Findel. Chegar ao aeroporto vai demorar mais este fim de semana

Chegar ao Findel vai demorar mais tempo este fim de semana, devido às obras na estrada na ligação de Senningerberg que obrigam a encerrar este acesso ao aeroporto. Também as paragens e percursos das linhas de autocarro 6,16 e 29 vão sofrer alterações.



A partir das 20h de sexta-feira, dia 18, e até às 06h de segunda-feira, dia 21, os ramais de saída da ligação de Senningerberg, provenientes de Kirchberg, e em direção ao Findel, estarão cortados. Assim, o tráfego que vem da junção de Grünewald para o aeroporto será desviado até à ligação Cargo-Center, onde retomará então a A1 em direção à ligação de Senningerberg, e ao aeroporto, informa a Administração de Pontes e Estradas.

Quem utilizar os autocarros da AVL para chegar ao aeroporto terá de se confrontar com alterações de percurso nas linhas 6, 16 e 29, entre as 20h de sexta-feira e as 18h de domingo.

Em direção ao aeroporto, as linhas 6 e 16 vão ser desviadas para a ligação Cargo-Center, e daí regressam igualmente à A1 com destino ao Findel e Senningerberg. "Nenhuma paragem será suprimida, mas será preciso prever um aumento de tempo no percurso devido a este desvio", realça o comunicado da autarquia da capital.

O plano de desvios rodoviários junto ao aeroporto. Administration des ponts et chaussées

Na saída do Findel

Do mesmo modo, quem aterrar no aeroporto também irá demorar mais tempo a chegar ao seu destino. Na saída do Findel em direção a Bertrange, as linhas de autocarro 6 e 16 serão desviadas via Findel e Neudorf em direção a Kirchberg. Aqui, a paragem Senningerberg (cais 2) será suprimida. Os passageiros com destino a Kirchberg e Bertrange terão que se dirigir às paragens opostas dos autocarros 6 e 16 no cais 1, onde seguirão até ao aeroporto, e aí apanhar autocarros em direção a Kirchberg e a Bertrange.

Também a linha de autocarro 29 sofre alterações, tendo neste dias paragem final no aeroporto em vez de continuar até Senningerberg. As paragens seguintes serão suprimidas nas seguintes direções: Senningerberg-Autobunn, Senningerberg-rue du Golf e Senningerberg-Charlys Statioun. Quem precisar de ir de ou para Senningerberg pode utilizar a linha regional 223.

