O aeroporto fala numa situação excepcional e garante que a segurança dos passageiros terá sido preservada.

Findel. Aglomeração no embarque para o Porto chega às redes sociais

O aeroporto fala numa situação excepcional e garante que a segurança dos passageiros terá sido preservada.

Ninguém ficou em terra, mas quase. A confusão tomou conta da porta de embarque do voo da Ryanair com destino ao Porto, na última sexta-feira. As fotografias do terminal B do aeroporto de Findel chegaram rapidamente às redes sociais em tom de denúncia. Na fila a perder de vista, há máscaras mas não há distâncias de segurança entre a maioria de portugueses que decidiram passar a quadra natalícia no país de origem.

"E você? O que é que vai fazer no Natal? Limitar o contacto ou a viagem?", questiona a legenda da publicação que conta com mais de 500 reações e mais de 300 partilhas. Citado pela RTL, o Diretor Geral do Luxairport René Steinhaus veio entretanto desmentir que a fotografia tenha sido tirada este sábado, explicando que a "situação excepcional" ocorreu na sexta-feira.

A empresa que gere o dia-a-dia no aeroporto de Findel garante ainda que, assim que a situação foi detetada, todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança dos passageiros, na sua grande maioria portugueses emigrados no Grão-Ducado.

Ninguém ficou em terra

Questionada pelo Contacto, a Luxairport não respondeu. Antes, explicou à televisão luxemburguesa que a companhia low-cost terá vendido lugares a mais na aeronave que seguiu para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Sob o risco de deixar passageiros em terra, em plenas vésperas de Natal, a Ryainair viu-se obrigada a fretar um segundo avião para levar todos os passageiros para o Porto.

Até ao momento a companhia aérea não deu qualquer explicação sobre o sucedido. Para controlar a aglomeração de pessoas, tanto a polícia como as equipas do Luxairport, intervieram no local para acalmar e impor a distância física e gestos de barreira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.