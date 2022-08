O voo EJU7584 da Easyjet estava previsto sair do Luxemburgo às 21h25 mas acabou por ficar em terra devido a um "problema no sistema elétrico".

Luxemburgo 2 min.

Viagens

Findel. 180 passageiros em terra após avaria em avião com destino ao Porto

Catarina OSÓRIO O voo EJU7584 da Easyjet estava previsto sair do Luxemburgo às 21h25 mas acabou por ficar em terra devido a um "problema no sistema elétrico".

Cerca de 180 passageiros viram o seu voo com destino ao Porto ser adiado na quinta-feira, após uma avaria num avião da EasyJet.

O voo EJU7584 estava previsto sair do Luxemburgo às 21h25 mas acabou por ficar em terra devido a um "problema no sistema elétrico", afirmou um dos técnicos aos passageiros. Problema que atrasou depois a hora de chegada do avião ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, prevista para lá da hora do fecho da pista.

Depois de mais de 30 minutos em frente às escadas da aeronave, prestes a entrar, foi dito aos 180 passageiros para regressarem à zona de embarque do aeroporto, dado que o avião tinha um problema técnico que as equipas iam tentar consertar.

Foram cerca de duas horas com informações escassas sobre a nova hora prevista para o voo, ou mesmo se este se iria realizar ainda no próprio dia. As poucas atualizações foram sendo dadas pela tripulação da Luxair que realizou o embarque. Durante todo este tempo, ninguém da EasyJet se dirigiu aos passageiros afetados.

Os telefones e as mensagens para os familiares em Portugal sucediam-se. "Amanhã tinha um batizado, já não vou", dizia uma passageira. Para Cristina e João, o pior era mesmo o silêncio da companhia low-cost. "Ninguém nos diz nada. Viemos de Medernach. Temos de regressar? E se o voo sai às 6h? Mais vale ficar já aqui".

Para este casal emigrado há mais de 30 anos no Luxemburgo foi "a primeira vez que tal aconteceu". Estavam a poucas horas de começar as tão aguardadas férias de verão em Portugal, onde ficarão mais de um mês. "Amanhã tinha um rendez-vous às 8h em Vila Real. Já não vou", desabafou Cristina.

Duas horas depois, e devido à hora de encerramento do aeroporto Francisco Sá Carneiro, a aeronave acabou mesmo por ficar no Grão-Ducado. Um transtorno, sobretudo para quem não mora na capital e que teve de regressar a casa ou pagar a estadia do seu bolso nas imediações do Findel.

Segundo a companhia, o reembolso do alojamento só se aplica quando o passageiro vive a mais de 60 quilómetros do aeroporto.

Esta sexta-feira, às 15h, os 180 passageiros do voo EJU7584, da EasyJet, deverão rumar a Portugal.

