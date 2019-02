Financiamento dos partidos rondou os 2,6 milhões em 2017

Relatório do Tribunal de Contas explica como foi feita a distribuição.

Relatório do Tribunal de Contas explica como foi feita a distribuição.

O financiamento público dos partidos políticos rondou os 2,6 milhões de euros em 2017. Em causa estão os sete partidos – CSV, LSAP, DP, Déi Gréng, ADR, Déi Lénk e Partido Pirata – que se apresentaram às legislativas de 2013 com listas nos quatro círculos eleitorais do país e que recolheram, no mínimo, uma média nacional de 2% dos votos.

De acordo com o relatório do Tribunal de Contas sobre o financiamento dos partidos, o CSV foi aquele que recebeu a maior fatia, isto é, 878.665 euros, seguindo-se o DP (443.160 euros), o LSAP (409.810 euros), o Déi Gréng (354.180 euros), o ADR (218.565 euros), o Déi Lénk (171.530 euros) e o Partido Pirata (136.570 euros).

No cômputo geral, o Tribunal de Contas conclui que a lei sobre as ajudas públicas aos partidos foi respeitada, sendo que o teto máximo de 75% foi respeitado por todas as formações partidárias. Note-se que o financiamento público não pode exceder os 75% das receitas globais da estrutura central do partido.

A instituição conclui, por outro lado, que as redes sociais são cada vez mais utilizadas pelos partidos para fazer campanha. O tribunal considera, no entanto, “que será necessário levar a cabo uma reflexão para saber como abordar as novas formas de comunicação política nas redes sociais no âmbito da lei sobre o financiamento dos partidos políticos”.

O relatório do Tribunal de Contas esteve em debate na sede da comissão parlamentar da execução orçamental, com os deputados a defenderem também uma análise do papel das redes sociais na campanha eleitoral. Os parlamentares voltaram aliás a defender uma alteração da lei sobre o financiamento dos partidos políticos, de forma a tornar o sistema mais transparente.

