Covid-19

Fim dos autotestes nas escolas

Susy MARTINS Relembre as regras contra a pandemia atualmente em vigor nos estabelecimentos escolares.

A partir desta terça-feira, 19 de abril, começa uma nova era nas escolas luxemburguesas. Alunos e professores já não precisam de fazer os testes rápidos de rastreio à covid-19 todas as semanas no ensino fundamental e liceus. A medida está incluída na atual lei covid e entra em vigor no regresso às aulas depois das férias da Páscoa.

Segundo a legislação, em vigor desde 11 de março, os alunos só têm de fazer um autoteste caso haja um caso positivo numa turma, e durante cinco dias.

Ainda de acordo com as novas regras, as crianças que tiverem contacto com um caso positivo já não estão obrigadas a fazer quarentena. Somente os alunos com teste positivo é que ficam em isolamento durante 10 dias ou menos, se tiverem dois autotestes negativos realizados no espaço de 24 horas.

O fim dos autotestes é mais uma medida de alívio das restrições no ensino luxemburguês, a par com o fim das máscaras obrigatórias nas salas de aula, esta última em vigor desde fevereiro.

No Luxemburgo, a obrigatoriedade da máscara só se aplica atualmente nos transportes públicos, hospitais e lares de idosos.

Em todo o caso, as autoridades continuam a aconselhar o respeito pelo distanciamento físico e a lavagem regular de mãos.

