Ministério e Direção da Saúde consideram a situação sanitária atual de "satisfatória" no sistema hospitalar.

Covid-19

Fim do uso de máscaras nos transportes públicos vai hoje a votos

Susy MARTINS Ministério e Direção da Saúde consideram a situação sanitária atual de "satisfatória" no sistema hospitalar.

A lei sobre a abolição da obrigação do uso de máscara de proteção nos transportes públicos vai esta quinta-feira a votos no Parlamento. Caso obtenha a maioria de votos a favor a medida entrará dde imediato em vigor. A sessão pública está agendada para as 14h00.

Na semana passada, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, qualificaram a situação sanitária atual de "satisfatória" no sistema hospitalar, possibilitando o abandono da máscara nos transportes públicos, uma das poucas regras covid-19 em vigor atualmente no país.

De acordo com os dados recentes da tutela da Saúde menos de dez pessoas estão internadas no hospital devido à infeção pelo SARS-CoV-2.

A manutenção ou não das restantes medidas sanitárias está a ser analisada por grupos de trabalho, sendo que um novo projeto de lei deverá seguir rapidamente. Essas restrições dizem respeito às prisões, hospitais, lares ou ainda ao isolamento de pessoas infetadas, onde o uso de máscara continua a ser obrigatório.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.