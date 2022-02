A subida do caudal nas bacias do Sûre, Alzette, Chiers e Syre deveu-se à chuva persistente de domingo

Fim do risco de inundação no rio Alzette

O Ministério do Ambiente atualizou o nível de risco de inundação no rio Alzette para inexistente, depois desta manhã ter colocado algumas zonas ribeiras em "pré-alerta" de inundação.

O Meteolux tinha acionado o alerta laranja de inundação para toda a região sul do país, que vigorou até às 14h desta segunda-feira.

A subida do caudal nas bacias do Sûre, Alzette, Chiers e Syre deveu-se à chuva persistente de domingo que levou as autoridades a monitorizar mais de perto a situação.

A precipitação "levou a um rápido aumento do nível da água em todas as massas de água na bacia hidrográfica de Alzette", sobretudo no Alzette inferior onde o nível foi "brevemente excedido". Já no norte do país e no Sauer, "não foram atingidos níveis críticos de água", refere o boletim do serviço de Gestão das Águas.

Não se esperam aumentos nos caudais nos próximos dias. Segundo o Meteolux, o tempo deverá manter-se maioritariamente seco para os próximos dias, com alguma nebulosidade e aguaceiros pontuais.

Passaram cinco meses das cheias e Olívia ainda não pode passar o Natal em casa As inundações de julho no Grão-Ducado ainda não são assunto resolvido. Olívia Monteiro vive doente e isolada num parque de campismo, à espera do regresso à normalidade que nunca mais chega.

Algumas partes do Luxemburgo ainda vivem os efeitos das inundações de 14 e 15 de julho, consideradas "as piores de que há memória na história do país", considerou na altura a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg.

