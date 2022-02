As novas medidas no Grão-Ducado ficam em vigor até, pelo menos, 30 de abril. Saiba o que muda para os ajuntamentos privados.

Fim do CovidCheck nos encontros com família e amigos em casa

Catarina OSÓRIO As novas medidas no Grão-Ducado ficam em vigor até, pelo menos, 30 de abril. Saiba o que muda para os ajuntamentos privados.

Como o aligeiramento das medidas desde 11 de fevereiro, o sistema CovidCheck desaparece dos encontros feitos em casa. "Não há condições para reuniões e eventos em casa. O CovidCheck desaparece no domínio privado", refere o comunicado do Governo que introduz as novas medidas que ficam em vigor até 30 de abril.

Assim, para ajuntamentos até 10 pessoas não há restrições ou medidas previstas, no entanto para os encontros entre 11 e 50 pessoas (inclusive) "se a reunião não for organizada sob o regime CovidCheck, é imposta a dupla condição de usar uma máscara e uma distância mínima de dois metros".

A mesma regra aplica-se para os ajuntamentos entre 51 a 200 pessoas (inclusive) e entre 201 a 2.000 pessoas, esta última com a condição de uso de máscara, estar sentadas e manter uma distância mínima de dois metros. Caso estas três condições não sejam previstas deverá aplicar-se o regime 3G do CovidCheck (vacinado, testado ou recuperado).

No caso dos ajuntamentos de mais de 2.000 pessoas continuam a estar sujeitos a um protocolo sanitário que deverá ser enviado antecipadamente à Direção de Saúde.

Por fim, no que respeita às atividades desportivas e culturais, passa a ser reintroduzido o regime 3G do CovidCheck que "a partir do momento em que o número de pessoas no grupo ultrapassa as dez". A regra também é válida para as atividades extracurriculares nas escolas, sempre que o número de pessoas for superior a 10.

