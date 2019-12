Prepare-se para um sábado e um domingo com muito frio mas sem chuva e com uns raios de sol envergonhados.

Fim de semana. Temperaturas chegam aos 5 graus negativos

No Luxemburgo as temperaturas vão baixar nos próximos dias, pelo menos até à próxima terça-feira, de acordo com as previsões do Meteolux.



E vai fazer muito frio no Grão-Ducado. Sobretudo no fim de semana.

Para sábado, as máximas vão oscilar entre um grau celsius e três graus e as mínimas entre os um grau negativo e os três negativos. Não haverá neve, mas estará enevoado e de quando em quando uns raios de sol tentarão aparecer.

No domingo, fará ainda mais frio, com as mínimas a chegar aos cinco graus negativos e as máximas entre os dois e os quatro graus, indica o Meteolux.

Para segunda-feira, o dia estará muito ensolarado, com as temperaturas máximas e mínimas a subir, mesmo assim as mínimas só sobem um grau, ficando nos quatro negativos. As máximas chegam aos cinco graus. A mesma temperatura permanece na terça-feira, só que em vez de sol irá estar chuva.

