O calor também afeta a qualidade das águas balneares. A Administração da Gestão da Água do Grão-Ducado admite encerrar os lagos, caso as cianobactérias voltem à carga

Fim-de-semana no lago. Cuidado com as algas azuis

O calor também afeta a qualidade das águas balneares. A Administração da Gestão da Água do Grão-Ducado admite encerrar os lagos, caso as cianobactérias voltem à carga

A qualidade das águas balneares do Luxemburgo pode vir a degradar-se com a vaga de calor que o Instituto de Meteorologia do país prevê para os próximos dias. Em causa a acumulação das algas azuis-esverdeadas que, em norma, proliferam em águas paradas, ricas em nutrientes e durante períodos de forte luz solar.

Face ao perigo, a Administração da Gestão da Água já admite encerrar os lagos do Haute-Sûre, Weiswampach ou nas lagoas de Remerschen. "Temos um plano de alerta se o nível de toxinas for demasiado elevado", adverte Manuela Barboni. . "E, se necessário, os banhos vão ser proibidos".

De resto, a situação não é nova já que, nos últimos anos, "tivemos problemas com o florescimento de cianobactérias nas águas balneares". No ano passado, o Lago Upper Sûre teve de fechar no final de Agosto e o Lago Remerschen em Setembro. "Foi um ano especial", resume Manuela Barboni. "Com o calor, esperávamos fechar mais cedo. Mas isso não aconteceu e é muito difícil de prever".

Este ano, a monitorização da qualidade das águas balneares arrancou em maio e deverá intensificar-se com a corrida às praias, motivadas pelo calor. Embora não haja nenhuma evidência de que as algas azuis voltem a atacar, a Administração da Gestão da Água recomenda prudência máxima e recorda que as cianobactérias são prejudiciais à saúde humana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.