O balanço das operações policiais deste fim de semana inclui uma pessoa ferida com uma faca. A polícia apela a quem tenha testemunhado a situação que contacte as autoridades.

Fim de semana marcado por agressões, detenções e cartas de condução apreendidas

(TJ) - O relatório policial deste domingo mostra um fim de semana particularmente trabalhoso para os agentes da autoridade. A polícia teve de lidar com altercações, agressões, detenções e pessoas a conduzir sob efeito do álcool.

Apelo a testemunhas

Cerca das 2.30 deste domingo, uma pessoa foi ferida com uma facada nas costas em Erpeldange-sur-Sûre, numa concentração de pessoas no Gruefwee.

A vítima teve de ser levada ao hospital e o autor, ou autores, do crime fugiram. Por isso, a polícia apela a testemunhas que tenham presenciado a agressão que o comuniquem às autoridades.

Qualquer informação útil sobre a situação e o seu contexto, sobre o agressor (ou agressores) ou qualquer outra observação deve ser comunicada à esquadra de Diekirch/Vianden através do número de telefone (+352)244801000 ou por e-mail para police.diekirchvianden@police.etat.lu.

Ameaça com arma

Durante a noite, vários homens entraram em confronto numa estação de serviço na Rue d'Audun em Esch-sur-Alzette. Na discussão, um deles ameaçou outros com uma pistola de alarme, o que provocou a fuga do grupo rival.

Pouco depois, a polícia conseguiu deter um dos elementos de um dos grupos e apreender a pistola, que se encontrava no seu carro. O indivíduo, que estava alcoolizado, viu também a sua carta de condução ser-lhe apreendida e o seu veículo confiscado por ordem do Ministério Público.

Detenções

No sábado à tarde, a polícia foi chamada à Grand-Rue, na Cidade do Luxemburgo, depois de algumas lojas terem sido assaltadas. Os dois ladrões, que terão tentado roubar várias peças de vestuário, foram intercetados pelos seguranças de um centro comercial e entregues à polícia. Segundo as autoridades, os dois suspeitos serão responsáveis por outros roubos e tinham na sua posse uma pequena quantidade de haxixe e uma faca. Foram presentes este domingo a um juiz de instrução.

Também no sábado à tarde, a polícia identificou uma situação de tráfico de droga na Rue Maurice Barrès, em Cessange, tendo o cliente sido detido pela patrulha policial e admitido que tinha comprado cocaína. O traficante fugiu, mas foi detido pouco tempo depois, tendo consigo, no momento, duas doses de cocaína, que foram encontradas apreendidas.

O traficante ficou detido, por ordem do Ministério Público, e a droga, assim como dinheiro e um telemóvel que transportava consigo foram confiscados pelas autoridades.

Álcool ao volante

No sábado à noite, uma patrulha policial parou um condutor que conduzia a uma velocidade muito baixa na N6, entre Windhof e Capellen. O condutor foi submetido ao teste do balão e acusou uma quantidade de álcool no sangue superior ao limite máximo permitido por lei, tendo ficado temporariamente proibido de conduzir.

Este domingo de manhã, por volta das 6.50, uma patrulha policial abordou um condutor, na Cidade do Luxemburgo que não tinha parado a um sinal vermelho. A polícia parou o condutor na Boulevard Royal e realizou um teste de alcoolemia. O condutor ficou com a carta de condução apreendida.

Também esta manhã, um condutor na Boulevard J.F. Kennedy, em Kirchberg, chamou a atenção de uma patrulha policial devido à sua condução insegura. O homem revelou, segundo as autoridades, sinais claros de consumo de álcool e a sua carta de condução foi apreendida. Uma situação que se repetiu em Frisange, na Lëtzebuergerstrooss.

Três contraordenações

Entre as 21h30 de sábado e a 1h15 deste domingo, a polícia realizou duas operações de controlo, determinadas pelo Ministério Público, na estrada de Longwy, em Bertrange, e na de Arlon, em Strassen.

Foram chamados a fazer o teste de alcoolémia 130 condutores, seis apresentaram nível de álcool no sangue superior ao limite legal e três deles tiveram que entregar as suas cartas de condução às autoridades no local.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Ana Tomás)

