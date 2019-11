O Meteolux prevê queda de neve este domingo.

Fim de semana gelado. Os termómetros vão voltar aos 0°

O Meteolux prevê queda de neve este domingo.

O Meteolux prevê um fim de semana de inverno, a pouco menos de mês do arranque oficial da temporada. No início da semana os termómetros também vão rondar os graus negativos.

Já este sábado, as temperaturas vão oscilar entre os 0°C, de manhã, e os 5°C, à tarde. Domingo será ainda mais frio. Há queda de neve na agenda no arranque do mês de Dezembro, a onda fria deverá manter-se.

No início da semana, não está prevista chuva nem neve embora o vento chegue com rajadas de 35 km/h. Os termómetros não vão ultrapassar os 4°C.

Além da roupa e das bebidas quentes, as autoridades recomendam cuidados redobrados nas estradas.