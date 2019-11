Além da família ferida em Lentzwiler, os serviços de emergência socorreram outras seis pessoas.

Fim-de-semana gelado. Mais 6 feridos em acidentes de viação.

Os quatro feridos que resultaram do acidente de viação que ocorreu por volta das 2h30 da manhã, na madrugada de sábado para domingo, foram encaminhados para o hospital.

Segundo o relatório das autoridades luxemburguesas, o condutor perdeu o controlo do automóvel no CR115 em direção a Bissen.

O veículo entrou em despiste e acabou por capotar com os quatro passageiros lá dentro.

Também este fim de semana, outra pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois carros na Rue de Mamer, em Bertrange, quando passavam 40 minutos das 20h, no sábado.

Os serviços de emergência foram chamados no mesmo dia, ao fim da tarde, à Rue Henri Koch em Esch-sur-Alzette. Pouco se sabe sobe as circuntâncias do acidente que fez um ferido.