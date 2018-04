Três mortos nos últimos dias, um deles agente policial, são um resultado que contraria a tendência de 2017 em que um estudo da União Europeia registou descida generalizada e no Luxemburgo quanto ao número de vítimas.

Fim-de-semana contraria melhoria na segurança rodoviária

Duas tentativas de fuga a controlos policiais, um choque à saída de Vianden e outro entre Bissen e Vichten, entre sexta e segunda-feira, resultaram em acidentes que causaram vítimas mortais. Em Weiswampach, na N7, um polícia morreu e a agente que o acompanhava sofreu ferimentos graves na sequência de uma perseguição. No caso de Vianden, um motociclista alemão de 56 anos perdeu a vida ao chocar com outra viatura. Outro motociclista morreu no último caso referido em cima. Desde o início do ano, as estatísticas indicam que pelo menos 16 pessoas já morreram nas estradas do Luxemburgo.

Paul Hammelmann, presidente da Segurança Rodoviária no Grão-Ducado, lamentou os casos mortais, considerando “dramática a morte de jovens agentes no cumprimento do seu dever”. Comentando a situação de o condutor que tentou escapar e esteve na origem da tragédia se arriscar a pena de três anos por homicídio involuntário, Hammelmann refere: “Perante uma tragédia desta dimensão, nenhuma pena parece suficiente, mas é preciso não esquecer que se trata de um homicídio involuntário e que o condutor só indiretamente é responsável”.

Os desfechos do fim-de-semana contrariam a tendência de 2017 em que um estudo da União Europeia assinalava descida no número de vítimas. Aliás, o assunto foi também referido por François Bausch, ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestuturas, durante a sua participação na reunião “Global Network Road Safety Legislator”, em Nova Iorque, na ONU. Bausch apontou uma descida de vítimas mortais, entre 2013 e 2017, de 45 para 25. E, na resposta ao deputado Félix Eischen, lembrou que um grupo de trabalho está a cuidar de que sejam eliminadas infraestruturas perigosas nas estradas.

Melhorias e esforços

“Foram desenvolvidos inúmeros esforços para se atingir o objetivo da Comissão Europeia no sentido de menos 50% de acidentes até 2020”, afirma Hammelmann. “A redução de vítimas a partir de 2010 tem por base esforços consideráveis nos campos da repressão, educação e infraestruturas”, refere.

“Nas infraestruturas houve colocação de barreiras de segurança, construção de rotundas, criação de zonas com velocidade limitada. E o arsenal repressivo foi alargado: maior severidade no limite da carta por pontos, instalação de radares fixos e móveis associado ao efeito mediático da sua instalação”.

Ainda assim, Hammelmann alerta para a necessidade de fazer mais, “sobretudo quanto à segurança dos peões e aos condutores em duas rodas – em 2017, sete acidentes mortais envolveram motociclistas”, acentua o dirigente da Segurança Rodoviária.

Além disso, “são precisas medidas para evitar acidentes devido a distrações como telemóveis ou tabletes ao volante”. E Hammelmann conclui: “Não podem afrouxar-se os esforços, nem deixar de aumentar os controlos policiais também no que diz respeito a condução sob o efeito do álcool sem que isso signifique o envolvimento de um dispositivo logístico e pessoal desproporcionado”.

Excesso de velocidade, consumo de álcool, fadiga e condução ao mesmo tempo que se usa telemóvel são apontadas como as causas de mais acidentes nas estradas do Grão-Ducado. Paulo Jorge Pereira