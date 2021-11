A autarquia da Cidade do Luxemburgo não vai renovar o contrato de vigilância nas ruas da capital com a empresa de segurança privada G4S. A revelação foi feita esta terça-feira num comunicado conjunto dos partidos da oposição da capital, LSAP, os Verdes e Déi Lénk.

Fim de patrulha de empresas privadas nas ruas da capital

Henrique DE BURGO A autarquia da Cidade do Luxemburgo não vai renovar o contrato de vigilância nas ruas da capital com a empresa de segurança privada G4S. A revelação foi feita esta terça-feira num comunicado conjunto dos partidos da oposição da capital, LSAP, os Verdes e Déi Lénk.

O contrato, que permite os agentes da G4S fazerem patrulha nos bairros da Gare, de Bonnevoie e no centro da cidade, termina no dia 15 de novembro. Os três partidos da oposição comunal saúdam a decisão do colégio de vereadores e referem que esta "reviravolta tardia" é o "caminho para a legalidade".

Recorde-se que a autarquia da capital tinha garantido em setembro que o contrato seria para manter, depois do caso do cão patrulha da empresa G4S que atacou um homem.

Após este caso polémico, a autarquia foi acusada por vários partidos e organismos de estar a incorrer numa ilegalidade, por permitir o uso de empresas privadas em missões reservadas à polícia.

O recurso às patrulhas da G4S foi justificada pela comuna da capital como mais um meio de combate ao tráfico de droga nas ruas da capital.

Com o fim do contrato, os partidos da oposição defendem que "os meios repressivos devem continuar a ser da responsabilidade exclusiva da polícia" e que a autarquia deve apostar em meios de prevenção, ação social e ajuda aos toxicodependentes para combater eficazmente o problema das drogas.

