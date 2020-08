Fim das férias coletivas na construção. Testes covid disponíveis para todos

O objetivo é testar cerca de 55% dos trabalhadores para prevenir a propagação do vírus neste pós-férias.

Diana ALVES O objetivo é testar cerca de 55% dos trabalhadores para prevenir a propagação do vírus neste pós-férias.

Milhares de trabalhadores do setor da construção civil regressam hoje ao trabalho, após três semanas de férias coletivas.

Muitos serão convidados pela empresa para fazer o teste de diagnóstico à covid-19, no âmbito de uma iniciativa de rastreio do Governo. Mas o exame está disponível para todos aqueles que acabam de regressar ao país.No caso dos testes através das empresas, os vouchers começaram a ser enviados aos empregadores na semana passada e continuarão a chegar ao longo desta semana.

Embora o exame seja voluntário, o objetivo é testar cerca de 55% dos trabalhadores para prevenir a propagação do vírus neste pós-férias.

Cabe ao patrão decidir quem deve fazer o teste. A medida abrange também o setor das limpezas.

Já os trabalhadores que não forem chamados a fazer o teste através da empresa – sejam da construção, limpezas ou qualquer outro setor – podem solicitar um voucher para o exame na plataforma guichet.lu. Em ambos os casos, os testes são gratuitos.

Note-se que o setor da construção civil volta a parar no final do ano. As férias coletivas de inverno duram uma dezena de dias, entre o dia 19 de dezembro e 6 de janeiro.



