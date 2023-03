O projeto faz parte de uma iniciativa da Administração de Pontes e Estradas e dos CFL para eliminar passagens de nível situadas nos pontos de interseção entre a rede rodoviária e a rede ferroviária.

Fim da passagem de nível. Ligação de Lorentzweiler a Hunsdorf já foi inaugurada

O projeto faz parte de uma iniciativa da Administração de Pontes e Estradas e dos CFL para eliminar passagens de nível situadas nos pontos de interseção entre a rede rodoviária e a rede ferroviária.

O ministro da Mobilidade e das Obras Públicas, François Bausch, inaugurou, esta quinta-feira, na presença de Marguy Kirsch-Hirtt, presidente da Câmara de Lorentzweiler, a nova ligação entre Lorentzweiler e Hunsdorf, que elimina a passagem de nível PN20b.

Esta nova ligação, que inclui uma passagem inferior de aproximadamente 25 metros de comprimento para atravessar a linha ferroviária, liga a CR122 de Hunsdorf à N7 em Lorentzweiler e evita a utilização da passagem de nível.

Este projeto faz parte de uma iniciativa conjunta da Administração de Pontes e Estradas e dos CFL destinada a eliminar passagens de nível (PN) situadas nos pontos de interseção entre a rede rodoviária sob a responsabilidade do Estado e a rede ferroviária.

No discurso de inauguração da nova ligação, François Bausch disse estar satisfeito por esta poder contribuir para melhorar a qualidade da mobilidade dos cidadãos e ao mesmo tempo o tráfego.

Além da passagem inferior para atravessar a linha de comboio, o projeto inclui também a construção de uma estrada de ligação desde a rotunda à entrada de Lorentzweiler na N7 até à CR122 em direção a Hunsdorf, a ligação da rota nacional de bicicleta PC15 às instalações desportivas e à CR122 em direção a Hunsdorf, e a construção de um pista mista (pedestre/ciclovia) ligando a N7 ao PC15.

Aproveitar a água do rio em zona de cheia

Construir uma estrutura numa zona de inundação perto do rio Alzette, a uma profundidade de 6 metros abaixo do lençol freático foi o principal constrangimento durante as obras, refere o comunicado conjunto do Ministério da Mobilidade e das Obras Públicas e da Administração de Pontes e Estradas, explicando que foi construída uma zona técnica para evacuar as águas de escoamento recolhidas, bombeando-as para uma bacia de retenção situada acima, entre as infraestruturas desportivas e a estrada de ligação.

"A água é então drenada para uma conduta que se liga ao sistema de drenagem dos campos agrícolas a norte", detalha o comunicado.

Foi também instalado um sensor que mede o nível de água, que, quando este sobe, aciona um sistema de aviso que automaticamente faz com que os semáforos nas extremidades da nova estrada fiquem vermelhos, impedindo assim o acesso à nova passagem inferior, que permite atravessar a linha férrea por baixo.

O projeto, cujos trabalhos começaram em novembro de 2020, teve um custo total de 17,5 milhões de euros.





