Filmes portugueses exibidos regularmente no Luxemburgo

Manuela PEREIRA O cinema português tem chegado às salas luxemburguesas através de iniciativas esporádicas como o Festival de Cinema Português, mas doravante haverá mais películas “Made in Portugal” em projeção nos cinemas nacionais.

Pelo menos uma vez por mês haverá sétima arte portuguesa nos cinemas Utopia, em Limpertsberg, Kinepolis, Kirchberg e Belval. Trata-se de uma iniciativa do jornal Bom Dia, intitulada Cineclube Português do Luxemburgo e lançada em colaboração com o grupo Kinepolis.



“Pretende-se oferecer ao público lusófono do Luxemburgo a oportunidade de ver no grande ecrã as mais recentes produções cinematográficas portuguesas, mas também dar a conhecer aos luxemburgueses e a todas as comunidades que vivem no país o melhor cinema que se faz em Portugal”, refere o BOM DIA em comunicado.

As projeções regulares de cinema português arrancam já na quarta-feira, dia 12 de agosto, no Utopia, com o filme “Faz-me Companhia”, de Gonçalo Almeida.



