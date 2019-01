Filme “Gutland” editado em DVD

Depois de ter estado em exibição nas salas de cinema do Luxemburgo, Alemanha, França e Bélgica, o filme “Gutland” vai poder ser visto agora em DVD. O anúncio foi feito pela produtora Les Films Fauves.

Diana Alves

A saída de “Gutland” em DVD traz também mais uma oportunidade para ver o filme no grande ecrã. A produtora e a autarquia de Mamer vão assinalar a iniciativa com uma projeção no Centro Cultural Kinneksbond. A versão original da primeira longa-metragem do realizador luxemburguês Govinda Van Maele, em luxemburguês e alemão, com legendas em inglês, poderá então ser vista em Mamer, no próximo dia 15, a partir das 19:30. Antes da exibição, os espetadores poderão assistir a um mini-concerto de 15 minutos, dirigido por Patrick Wilhelm, inspirado na banda sonora do filme. Os bilhetes para o evento custam cinco euros.

“Gutland”, o filme que ficou fora dos nomeados para a próxima edição dos Óscares, tem nos papéis principais a luxemburguesa Vicky Krieps e o alemão Frederick Lau.

Filmado no grão-ducado, a película de Van Maele conta a história de um ladrão alemão que encontra refúgio numa pequena aldeia luxemburguesa, a fictícia Schandelsmillen. À medida que vai cimentando o seu lugar na comunidade, percebe que não é o único a querer esquecer o passado.

Após a estreia no conceituado Festival de Cinema de Toronto, em 2017, “Gutland” passou por certames no México, Japão, Egito, Índia, Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda e Bélgica. No Luxembourg City Film Festival, conquistou o prémio do público.

A longa-metragem resulta de uma parceria entre o Luxemburgo (Les Films Fauves), a Bélgica (Novak Prod) e a Alemanha (Propellerfilm), em colaboração com o canal ZDF/ARTE.