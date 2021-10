A portuguesa do Déi Gréng reside há 36 anos no Luxemburgo e foi esta segunda-feira empossada pela burgomestre Lydia Polfer para o cargo.

Maria Eduarda Macedo

Filha de Simone de Oliveira toma posse como conselheira comunal da capital do Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA A portuguesa do Déi Gréng reside há 36 anos no Luxemburgo e foi esta segunda-feira empossada pela burgomestre Lydia Polfer para o cargo.

Há mais uma portuguesa conselheira comunal na cidade do Luxemburgo. Maria Eduarda de Macedo, 62 anos, foi ontem empossada pela burgomestre Lydia Polfer para o cargo de conselheira comunal da capital, em substituição de Carlo Back, que se reforma.



Maria Eduarda de Macedo, do partido Déi Gréng junta-se assim à eurodeputada Isabel Wiseler Lima (CSV) e a Ana Correia do déi Lénk, neste órgão da capital.

Esta portuguesa que inicia agora funções é filha da cantora e atriz Simone de Oliveira, e tradutora nas instituições europeias. Reside há 36 anos no Luxemburgo.

Quais são as principais preocupações da nova conselheira municipal em relação à capital? "Continuar a desenvolver a cidade do Luxemburgo para que todos possamos continuar a viver bem, num ambiente saudável, que nos possamos deslocar com facilidade na cidade, possamos todos ter acesso aos bens e à cultura e a tudo o que a cidade oferece", declarou Maria Eduarda Macedo em entrevista à Rádio Latina, a 28 de setembro.

Outra das prioridades da conselheira comunal é "aumentar a participação dos cidadãos estrangeiros nas próximas eleições municipais, nomeadamente os portugueses para prestar um pouco mais de atenção à política".

Maria Eduarda Macedo sente este cargo como "uma grande responsabilidade e um grande orgulho", assim o definiu na entrevista à Latina.

