Fila de 10 km. Manhã complicada na A1

A semana não começou da melhor forma para quem circula na A1 em direção ao Luxemburgo. De acordo com a RTL, uma avaria num veículo provocou uma fila que chegou a atingir quase 10 quilómetros.

O trânsito esteve parado durante largos minutos entre Kirchberg e o Cruzamento de Gasperich na direção Trier-Luxemburgo. Segundo a RTL, a fila teria mais de nove quilómetros por volta das 08h. A camioneta avariou à saída do túnel de Howald, causando o bloqueio de uma das duas faixas. Às 7h15 a ACL dava conta do incidente e alertava os automobilistas no Twitter para o congestionamento da área.

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne direction Croix de Gasperich entre Hamm et Croix de Gasperich

voiture en panne, voie de droite barrée, bouchon #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) March 8, 2021

