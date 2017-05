A cidade de Wiltz recebe este ano a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. A imagem chega ao Grão-Ducado num avião da TAP, nesta segunda-feira, às 12h15, e vai ficar no Luxemburgo durante um mês, até 26 de junho.

A vinda da imagem de Nossa Senhora serve para assinalar o cinquentenário da peregrinação dos portugueses àquela cidade do norte do Luxemburgo, e coincide com o centenário das aparições na Cova da Iria e com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa e dos grãos-duques Henri e Maria Teresa na peregrinação deste ano em Wiltz.

Na segunda-feira, e depois de aterrar no Findel, a imagem de Nossa Senhora segue às 18h para a igreja do Cents, onde uma "liturgia de acolhimento" será celebrada às 19h30. Nessa mesma noite, será depois transferida para a casa episcopal, onde passa a noite. No dia seguinte, terça-feira, estará na abadia de Clervaux.



Procissão segue percurso inverso, colina abaixo, na véspera



Na quarta-feira, a imagem de Nossa Senhora viaja até Wiltz, onde fica dois dias. O acolhimento a Nossa Senhora acontece na quarta, às 17h, no santuário "op Baessent", na alto da colina, onde será rezado um rosário intercomunitário e celebrada uma missa, seguindo-se depois uma procissão colina abaixo até à igreja de Niederwiltz. Ou seja, a procissão e Nossa Senhora seguirão o percurso inverso dos anos anteriores.

No dia da peregrinação, a manhã começa com as confissões na igreja de Niederwiltz, entre as 9h30 e as 12h. Às 10h e 11h30 será rezado o rosário, e a benção aos peregrinos acontece às 10h45.

A peregrinação, que este ano excepcionalmente tem apenas 400 metros, parte do adro da igreja às 14h, pela place des Tilleuls e rue Charles Lambert, até ao antigo campo de futebol de Géitzt, onde a missa campal tem início às 15h. Estas mudanças estão relacionadas com a presença do Presidente da República de Portugal e dos grão-duques, esperando-se uma enchente de peregrinos e visitantes. Depois das missa, cerca das 16h30, a imagem regressa à igreja onde terá lugar "cerimónia do adeus".

Périplo da imagem pelo país



Apesar da despedida, a imagem ainda fica mais um dia em Wiltz. Na sexta-feira, dia 26, a imagem vai estar no CIPA daquela cidade, a partir das 10h30.



A partir das 18h30 desse dia a imagem estará na igreja de Wilwerdange, onde será celebrada uma Missa da Família pelo arcebispo, monsenhor Jean-Claude Hollerich, com cânticos dos grupos Adesso e Canto dos Anjos (de Troisvierges). Durante a missa será encenada a história de Nossa Senhora de Fátima pelas crianças, em luxemburguês, para dar a conhecer aos fiéis luxemburgueses a história e o significado que Fátima. Segue-se uma procissão.



No fim de semana de 27 e 28 de maio, a imagem vai até Mersch, onde participará na Missa dos Jovens (sábado, às 18h), e numa missa intercomunitária (domingo).

Nos dias 29 e 30, Nossa Senhora está em Bissen, onde se realiza uma procissão no primeiro dia; entre 31 de maio e 2 de junho, em Larochette, com passagem por Medernach e Ernzen (procissão); dia 2 de junho, em Pétange (procissão); dia 3, na igreja de Foussbann, em Differdange; dias 3 e 4, na igreja do Sacré-Coeur, em Esch-sur-Alzette (procissão); dia 5, em Dudelange (procissão); dia 6, em Bettembourg (procissão); dia 7, Bridel; dia 8, Steinfort; dia 9, Neudorf; dia 10, Beaufort e Echternach (procissão); dia 11, Grevenmacher, Remich e Schengen (procissão fluvial); dia 12, Mondorf; no dia 13 passará por Niederanven, Contern e Sandweiler; dia 14, Remich; dia 15, vai estar no centro penitenciário de Schrassig; dia 16, Vianden (procissão); de 17 a 21 de junho em Diekirch (procissão) e Ettelbruck, com visitas a Schieren e Gilsdorf.

A partir de 22 de junho a imagem de Nossa Senhora de Fátima regressa à cidade do Luxemburgo, onde passa dois dias com as Irmãs Servidoras de Fátima, depois, a 24 de junho, chega à Catedral Notre-Dame do Luxemburgo. Nesse dia participa numa procissão entre a igreja de Bonnevoie e a catedral, e no dia seguinte serão celebradas várias missas na igreja do Sacré-Coeur, no bairro da Gare. A última missa com a imagem de Nossa Senhora é celebrada na catedral, no dia 25, pelas 19h.



A imagem peregrina parte do Findel para Portugal, no dia 26 de junho, no voo TAP das 19h.



Segunda visita ao Grão-Ducado da imagem peregrina



A réplica da imagem que está na Cova da Iria vem pela segunda vez ao Luxemburgo, depois de ter passado pelo país em 1947, durante uma peregrinação que também passou por Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Holanda. Foi nessa altura que um grupo de paroquianos de Wiltz decidiu construir o santuário em honra de Fátima, concretizando uma promessa feita na Segunda Guerra Mundial. A construção começou em 1952.



Com a chegada dos primeiros portugueses, no fim dos anos 1960, o santuário converteu-se num local de peregrinação muito popular entre os imigrantes, e este ano poderá bater recordes. Por essa razão, a organização recomenda que as pessoas optem pelos comboios especiais assegurados pelos Caminhos de Ferro Luxemburgueses.

