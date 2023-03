No mês passado, a precipitação foi 13 vezes menor do que a média dos últimos 30 anos.

Fevereiro foi um mês demasiado quente e seco

Fevereiro foi seco. Muito seco, na verdade. Esta é a conclusão tirada pelo MeteoLux no seu resumo meteorológico mensal para o segundo mês do ano.



Uma seca precoce que inquieta muitos especialistas. De momento, não há necessidade de ficar preocupado com os lençóis de água no Luxemburgo, mas não foram os baixos níveis de precipitação do mês passado que permitiram o reabastecimento das reservas de água subterrâneas.

Durante todo o mês de fevereiro, caíram 4,4 litros de chuva por m2. Isto é 13 vezes menos do que o valor médio de 59 l/m2 registado durante o período 1991-2020. O dia mais chuvoso foi 23 de fevereiro.

No entanto, esta baixa quantidade de precipitação não é um recorde. Em fevereiro de 1959, caíram 2,4 litros/m2 em 28 dias. Pelo contrário, em 1977, fevereiro teve 154,9 litros de chuva por m2.

O sol brilhou durante 116,4 horas

Face a janeiro, que esteve sobretudo nublado, fevereiro foi um mês mais luminoso. O sol brilhou durante 116,4 horas durante o mês, comparado com uma média de 79,5 horas em 30 anos. Contudo, este valor permanece longe do recorde estabelecido em 1975, ano em que o sol brilhou durante 172,5 horas.

O sol generoso também tornou o tempo de inverno menos rigoroso do que o habitual. O mês foi mesmo invulgarmente "quente". A temperatura média em fevereiro esteve próxima dos 4 graus (3,9), em comparação com uma média de 2,2 graus em 30 anos. A temperatura máxima foi registada a 21 de fevereiro, com 14,2 graus, mas ficou cinco graus abaixo do recorde de 19,8 graus registado em 2019. A temperatura mais fria (-6,3°C) foi medida a 9 de fevereiro.

Finalmente, é de notar que fevereiro registou apenas três dias de neve, em comparação com uma média de 7,6, e quatro dias de nevoeiro, em relação aos sete dias habituais.

