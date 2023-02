Mais de 20 mil pessoas passaram pelo festival nos últimos dois dias do evento, revelou Pascale Zaourou, presidente do CLAE.

Entrevista

Festival das Migrações "ultrapassou as expectativas"

Madalena QUEIRÓS Com mais de 20 mil pessoas ao longo dos dois dias do evento, o Festival das migrações foi a oportunidade de apelar a todos os estrangeiros para que se inscrevem para votar nas eleições do próximo dia 11 de junho, revela Pascale Zaourou, presidente do Comité da Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE).

O Festival das Migrações deste ano teve uma forte participação...

Voltou como antes da pandemia, o que é fantástico. Porque depois daquele período tudo parecia incerto. Logo nas inscrições percebemos de imediato a forte adesão, porque as associações responderam muito rapidamente e com muito entusiasmo. Já pressentíamos que ia haver uma grande adesão, mas toda esta participação ultrapassou as expectativas. No primeiro dia, tivemos cerca de dez mil pessoas e a participação no segundo dia foi muito grande, porque como noutros anos, o domingo é o dia dedicado às crianças. As coisas estão a retomar, porque faziam falta a todos.

Participaram cerca de 20 mil pessoas?

Ainda não o sabemos, mas penso que no segundo dia tivemos tantas pessoas como no primeiro dia. Também os parceiros, fiz uma volta pelos stands e pude constatar o prazer das pessoas, o facto de se poderem fazer belos reencontros e trocar boas sinergias.

Na cerimónia de abertura todos apelaram à necessidade dos estrangeiros votarem. Este era também um dos objetivos deste Festival das Migrações?

Sim. É cada vez mais importante a participação cidadã através do voto, mas também toda a outra participação cívica. O CLAE quer encorajar todas as formas de participação. É nosso dever apoiar e na nossa Aldeia foi possível inscrever-se nas listas para votar no Festival. Ver todas estas pessoas e poder sensibilizá-las quase por todo o lado, como por exemplo, no stand do Ministério da Família e Integração, também no stand da Cidade do Luxemburgo, assim como os funcionários do CLAE para ajudar as pessoas a inscrever-se e também as associações e o CEFIS, todas fazem o mesmo apelo.

Defendemos a regularização de todas as pessoas que estejam no Luxemburgo há pelo menos três anos e que estão em situação irregular. Pascale Zaourou, presidente do CLAE

Todas as Organizações Não Governamentais (ONGs) e associações falam deste tema o que é formidável. Esperamos que toda esta informação possa ajudar a aumentar a taxa de inscrições.

Quais são as principais reivindicações do CLAE?



Nas nossas reivindicações falamos da necessidade de abertura de um processo de regularização massivo. Porque a última vez que aconteceu foi em 2012. Defendemos a regularização de todas as pessoas que estejam no Luxemburgo há pelo menos três anos e que estão em situação irregular. É importante porque permitirá humanizar estas pessoas, permitindo-lhes ter acesso a direitos elementares como os cuidados de saúde, ao mercado de trabalho regular.

Reivindicamos ainda a criação de um Ministério da Cidadania para que a migração não seja vista apenas do ponto de vista social. Queremos que cada cidadão possa participar e sabemos que há diversas formas de participação e um ministério poderá harmonizar as coisas. E nós, o CLAE, que somos uma plataforma de mais de 200 associações, reivindicamos que todas estas associações possam ter um único interlocutor, qualquer que seja o seu domínio de atividade, seja uma associação desportiva que tem que reportar ao Ministério do Desporto, seja cultural que tenha que falar com o Ministério da Cultura.

Para que se possa criar um elo entre todas estas associações, simplificando as coisas porque passaria a haver apenas um interlocutor. Por exemplo, há muitas associações de integração que ajudam quem chega a fazer a sociedade em conjunto. Não quer dizer que as coisas não sejam bem feitas, mas sim dizer que se pode ir mais longe.

O que pensa da nova legislação do programa "Vivermos Juntos" (Vivre Ensemble?

É interessante. Mas achamos que se pode ir mais longe. Para que todos participem nesta cidadania. Porque a integração é um itinerário. Falamos do Ministério da Cidadania para que possamos falar de todas as questões ligadas à integração: à habitação dos que chegam, à forma de os integrar no mercado de trabalho e também as questões de reconhecimento das qualificações de quem chega.

E há também a questão estrutural de uma integração de diferentes fatores para que todos possamos construir uma nova sociedade em que vivamos todos juntos.

