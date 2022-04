Com um novo formato e na contagem decrescente para o fim-de-semana de 7 e 8 de maio a organização diz que o festival está a ser “um grande sucesso”.

Festival das migrações quer combater o racismo

Madalena QUEIRÓS Com um novo formato e na contagem decrescente para o fim-de-semana de 7 e 8 de maio a organização diz que o festival está a ser “um grande sucesso”.

Combater o racismo através de leis “não é suficiente”, diz Pascale Zaourou, presidente do Comité de Ligação das Associações de Emigrantes (CLAE). Esta é a reação aos mais recentes indicadores sobre o racismo no Grão-Ducado que revelam que 15% da população pensa que as atitudes racistas são justificadas, que um terço considera que há demasiados imigrantes no país e que cerca de 12% afirma que os filhos de imigrantes nascidos no Luxemburgo não são luxemburgueses como os outros.



Há que “imaginar novos conceitos que nos permitam ultrapassar esta visão negativa do outro”, sublinha a responsável do CLAE.

“Acreditamos firmemente na mistura cultural que abre a identidade a múltiplas referências culturais. É isto que estamos a tentar pôr em marcha através do Festival das Migrações, que prova com cada edição que podemos ser daqui e dali e companheiros de uma multidão diferentes de terras e horizontes”, acrescenta.

Com um novo desenho, esta edição do Festival, “teve de ser repensada e permitiu-nos estabelecer novas parcerias institucionais”. O que permitiu a abertura “a novos conceitos e novos públicos e foi um grande sucesso”, sublinha a responsável do CLAE. Para descobrir há ainda uma série de exposições colectivas na Gare de Luxembourg, na estação Pfaffenthal-Kirchberg, na Universidade de Belval e na Chambre des Salariés em Bonnevoie.

Mas o ponto alto deste Festival das Migrações será no fim-de-semana de 7 e 8 de maio em Hollerich. Serão dois dias festivos nos quais "as associações que têm estado no centro do evento durante quase quatro décadas estarão de novo em contacto", sublinha Pascale Zaourou.

Na agenda estão ainda previstas duas grandes mesas redondas, uma no Centro Nacional de Literatura com jovens autores sobre o tema "Entrada na Literatura" e a outra sobre o tema "O Futuro da Literatura". Haverá ainda um debate sobre Cidadania na Chambre des Salariés com Mars Di Bartolomeo, presidente da comissão parlamentar sobre instituições e revisão constitucional, Sam Tanson, ministra da Justiça, Nora Back, presidente da Chambre des Salariés, Pascale Zaourou, presidente do CLAE, Francis Remackel, Presidente do CIG-L Esch, e Sarah Muller, uma das porta-vozes da Juventude pelo Clima Luxemburgo.



