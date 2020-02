Para já, o festival que se realiza entre entre 28 de fevereiro e 1 de março mantêm-se "até ordem em contrário". Ministério da Saúde recusa cair em alarmismos, apesar do surto de coronavírus continuar a infetar centenas, em todo o mundo.

Festival das Migrações mantém-se apesar do coronavírus

Para já, o festival que se realiza entre entre 28 de fevereiro e 1 de março mantêm-se "até ordem em contrário". Ministério da Saúde recusa cair em alarmismos, apesar do surto de coronavírus continuar a infetar centenas, em todo o mundo.

O festival que, anualmente reúne mais de 35 mil visitantes, de todos os pontos do mundo deverá realizar-se, este fim de semana, a LuxExpo em Kirchberg, apesar do surto de coronavírus.

"Até à data, o Ministério [da Saúde] não emitiu qualquer parecer contrário à organização do Festival da Migração, das Culturas e da Cidadania. No entanto, a situação pode mudar, caso em que o manteremos informado o mais rapidamente possível", garante a organização numa enviada enviada às redações na tarde desta quarta-feira, quando faltam menos de 48 horas para o arranque do evento.

Em declarações ao Contacto, o vice-presidente da Clae explica que, "para já, e até ordem em contrário, o festival vai realizar-se". António Valente acrescenta que "tal como o resto do mundo, o Luxemburgo está num impasse por causa da propagação do coronavírus", mas que o governo "se recusa a cair em alarmismos".

Na prática, a ordem do governo é "manter tudo como está". Com o surgimento de mais casos suspeitos e novas mortes confirmadas, de hora a hora, foi a própria associação que procurou esclarecer-se junto das autoridades.

"Não há uma resposta certa para as vossas questões", respondeu o Ministério. "No entanto, enquanto o vírus Covid-19 não estiver circulando na população luxemburguesa, não vejo nenhuma razão convincente para cancelar" o Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania.





