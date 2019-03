O grupo luso-francês Leo Di Mola Forró atua esta sexta-feira, na LuxExpo, na abertura do 36.º Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, numa noite que será dedicada aos sons lusófonos.

Luxemburgo 4 min.

Festival das Migrações 2019 abre hoje com forró

A edição deste ano do maior certame do país dedicado às migrações arranca hoje com forró.

O concerto, com início marcado para as 21:00, vai revisitar a música tradicional do nordeste brasileiro. Os cinco músicos sobem ao palco ‘comandados’ pelo guitarrista, cantor e percussionista Leo di Mola, um dos protagonistas do novo forró, nascido no Rio de Janeiro na década de 1990.

A primeira noite do festival prossegue depois com Rui Almoli, músico cabo-verdiano, e Duda Andrade, também cabo-verdiano, que surgirão em palco acompanhados pelos músicos Erineu Monteiro (guitarra), Anderson (bateria), Roberto Matias (baixo) et Manú Soares (piano).

No sábado, a música começa a fazer-se ouvir ao meio-dia. Desde os grupos de dança de crianças (Russisches Haus e Gymmaacher) e jovens (Inter-Actions ou Danças da Guiné-Bissau), passando por estilos mais tradicionais (Ballet Malako e Court Dancing Luxembourg) e cantos típicos (Hariko, Los Bolivianos, Canto Angolano) e pelo folclore (Il Sipario), serão vários os grupos que vão pisar o palco ao longo da tarde de sábado.

À noite, a partir das 21:00, a LuxExpo acolhe o grupo luxemburguês Generation Gospel, para um concerto de blues. Para as 22:30, está agendada a atuação da orquestra kosovar Dren Abazi e Zig Zag, que mistura sons dos balcãs com rock, jazz e ska.

No domingo, a música começa novamente ao meio-dia, com a atuação de vários grupos de dança peruanos (Palomino y su Afrosound, Estampas peruanas), folclore português (Grupo Folclorico luso-luxemburguês e Rancho Folclórico Alegria do Minho) ou ainda danças ucranianas (Vesna).

Todos os espetáculos de música e dança têm entrada livre.

Moita Flores e Rui Zink no Salão do Livro

Os escritores Francisco Moita Flores, Rui Zink, Luís Carvalhido, Joaquim Pinto da Silva e Carlos Margarido vão participar na edição 19 do Salão do Livro, no âmbito do Festival das Migrações, que decorre entre esta sexta-feira e domingo, na LuxExpo The Box.

No Salão, além de outras manifestações culturais como presenças musicais variadas, vão participar escritores de diversas origens, do peruano Walter Lingán ao russo Evgueni Vodolazkine, passando pelo luxemburguês Guy Pierlot, pela ucraniana Olena Styazhkina, pelo espanhol Loreto Urraca, pela grega Olga Ioannidou ou pelo bósnio Damir Uzunovic, entre outros.

Os participantes estarão envolvidos em diversas atividades, nomeadamente encontros com os visitantes do certame.

No sábado, dia 2 de março, a partir das 11:00, realiza-se o encontro com Rui Zink, seguindo-se Carlos Margarido (12:00). Às 14:00 está agendado o encontro com Francisco Moita Flores. No domingo, 3 de março, decorrem os encontros com Luís Carvalhido (11:30) e Joaquim Pinto da Silva (14:00).

O que fazer este fim de semana? Pensar as migrações O Festival das Migrações é um evento com centenas de iniciativas e vertentes que envolvem as associações de migrantes presentes no Luxemburgo. O programa é possível de consultar nas páginas da organização. Deixamos-lhe algumas sugestões de debates que se realizam nos três dias.

Eleições europeias e situação dos refugiados homossexuais em destaque

As eleições europeias de 26 de maio e a situação dos requerentes de asilo homossexuais vão estar em destaque nesta edição do festival.

À imagem das edições anteriores, o Festival das Migrações volta este ano a ter espaço para debates políticos. Na já tradicional sessão de abertura, o tema em discussão será o futuro da Europa, no âmbito das eleições europeias de maio. A mesa-redonda, marcada para as 18:30 de sexta-feira, dia 1 de março, vai juntar representantes dos sete partidos luxemburgueses com assento parlamentar e também do Déi Konservativ e do KPL. Três dos seis atuais eurodeputados luxemburgueses estarão presentes: Charles Goerens (DP), Tilly Metz (Déi Gréng) e Christophe Hansen (CSV). Outro dos nomes de destaque diz respeito ao antigo ministro do Trabalho, o socialista Nicolas Schmit, que abandonou a política local com o intuito de integrar o Parlamento Europeu.

A Europa volta ao debate no sábado, dia 2 (18:30), num debate promovido pelo Partido Socialista português. “Que Europa vamos escolher? A participação cívica e eleitoral como remédio para salvar as nossas democracias” é o tema da sessão na qual participa o deputado Paulo Pisco.

Embora o tema do asilo não seja novidade no Festival das Migrações, desta vez as atenções estarão viradas para “a situação das pessoas homossexuais, bissexuais, trans’ e quer que pedem proteção internacional ao Luxemburgo à Europa”, uma conferência marcada para o sábado (17:00) e promovida pelo centro CIGALE. Ainda sobre a questão do asilo, a associação Passarelle discute no domingo, dia 3 (17:00), as razões que estão a levar ao exílio de cidadãos oriundos da Somália, Etiópia e Eritreia, numa altura em que a maior parte dos pedidos de asilo que chega ao Luxemburgo é apresentada por eritreus.

Do programa, destaque ainda para duas conferências marcadas para sábado, uma sobre os comportamentos racistas e sexistas no local de trabalho (14:00) e outra sobre o futuro do Conselho Nacional de Estrangeiros (17:00).

Diana Alves/Avelino Gomes