Até ordem em contrário, o parque de Kirchberg vai estar vedado para evitar os ajuntamentos que não cumprem com as recomendações de segurança face à pandemia. A quantidade de lixo deixado no local também está a alarmar as autoridades. Por dia, os trabalhadores do município recolhem até 700 quilos por dia.

Luxemburgo 8

Festas privadas ditam o encerramento temporário do Trois Glands

Até ordem em contrário, o parque de Kirchberg vai estar vedado para evitar os ajuntamentos que não cumprem com as recomendações de segurança face à pandemia. A quantidade de lixo deixado no local também está a alarmar as autoridades. Por dia, os trabalhadores do município recolhem até 700 quilos por dia.

A partir desta sexta-feira, o Trois Glands vai ter polícia à porta. A decisão do ministro das Obras Públicas, François Bausch, surge na sequência da "falta de civismo observada nas festas privadas" e nos ajuntamentos que já obrigaram inclusivamente à intervenção das autoridades, numa altura em que o país se debate com o aumento diário do número de infeções pelo novo coronavírus.

Num comunicado enviado às redações, a Administração dos Edifícios Públicos refere que as regras sanitárias não foram respeitadas durante os ajuntamentos e que a "saúde no local não está garantida".

Por dia, os trabalhadores municipais têm recolhido até 700 quilos de lixo só no parque de Kirchberg.



5 Photo privée

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Photo privée Photo privée Photo privée Foto: privat Photo privée

De há sensivelmente quatro semanas para cá, desde o fim do estado de emergência, contam-se "numerosas intervenções policiais" para chamar à ordem "alcoólicos".

3 Photo privée

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Photo privée Photo privée Photo privée

Assim, "até novo aviso", o Trois Glands vai ser vedado. Tanto o Museu da Fortalieza como o Mudam vão continuar abertos ao público.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.