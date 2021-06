Para assinalar o 23 de Junho, Conrad Bruch deixou uma mensagem, em vídeo, aos luxemburgueses e aos portugueses, lembrando os laços diplomáticos que unem os dois países e a importância da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

Embaixador luxemburguês em Lisboa celebra Festa Nacional com mensagem em português

Ana TOMÁS Para assinalar o 23 de Junho, Conrad Bruch deixou uma mensagem, em vídeo, aos luxemburgueses e aos portugueses, lembrando os laços diplomáticos que unem os dois países e a importância da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

O Embaixador do Luxemburgo, em Lisboa, Conrad Bruch assinalou o Dia Nacional, com uma mensagem em português.

Num vídeo publicado na página de Facebook oficial da Embaixada do Grão-Ducado, em Portugal, Conrad Bruch celebra o 23 de Junho, cujas cerimónias, tanto no Luxemburgo, como no espaço diplomático do Grão-Ducado na capital portuguesa, foram novamente condicionadas pela pandemia, mas também os laços que unem os dois países, lembrando os 130 anos de ligações diplomáticas celebradas no passado dia 21 de maio e antecipando o primeiro Fórum Económico Luso-Luxemburguês, que deverá acontecer na primavera de 2022.

"Sinto uma grande satisfação profissional e pessoal pelo facto de os nossos dois países terem estado, ao longo da sua história comum, sempre muito próximos e muito solidários um com o outro, em particular, em alturas tão difíceis, como na presente situação de pandemia", refere Conrad Bruch na sua mensagem.

O embaixador deixa também uma palavra aos imigrantes portugueses no Luxemburgo, que considera um reflexo das boas relações entre os dois Estados.

"A presença de uma comunidade portuguesa tão bem integrada no Grão-Ducado, explica a excelência das nossas relações bilaterais e a enorme contribuição dos imigrantes portugueses para o desenvolvimento do Luxemburgo é incontestável", sublinha, lembrando que hoje, com a liberdade de circulação na União Europeia esse fluxo tem também dois sentidos, dando como exemplo o número crescente de reformados luxemburgueses que tem escolhido Portugal como segunda residência.

Veja, em baixo, o vídeo com a mensagem o Embaixador do Luxemburgo em Portugal, Conrad Bruch.





