Do render solene da guarda junto ao palácio grão-ducal até ao fogo de artifício, as celebrações começaram ontem e continuam neste sábado.

Festa Nacional cheia de alegria, luz e cores

Do render solene da guarda junto ao palácio grão-ducal até ao fogo de artifício, as celebrações começaram ontem e continuam neste sábado.

As celebrações da Festa Nacional luxemburguesa começaram ontem e vão decorrer durante todo o dia de hoje, marcadas por eventos solenes, desfiles, milhares de pessoas nas ruas, concertos, alegria e muita cor, conforme aconteceu na noite de ontem com o magnífico show do fogo de artifício.

Foto: Lex Kleren

Mas tudo começara na manhã de ontem com o render solene da guarda junto ao palácio grão-ducal.

Foto:; Guy Jallay





Foto: Guy Jallay

À noite, o tradicional cortejo das tochas levou milhares de pessoas às ruas, enchendo-as de rostos sorridentes, alegria e muitas cores antes do lançamento do fogo de artifício.

Foto: Guy Wolff





Foto: Guy Wolff





Foto: Guy Wolff

Hoje, entre outros eventos, decorre a cerimónia oficial na Philharmonie, haverá uma salva de 21 tiros de canhão em homenagem ao Grão-Duque Henri, a parada militar e a cerimónia do "Te Deum" na catedral de Notre Dame, sempre com o casal grão-ducal no centro das atenções.

Foto: Lex Kleren





Foto: Guy Wolff