Festa Nacional celebra "unidade, identidade e coesão"

Este foi o tom do discurso do Grão-Duque Henri na cerimónia oficial que decorreu na Philharmonie perante 1.200 convidados.

"No dia da Festa Nacional celebramos a nossa unidade, identidade e coesão", afirmou o Grão-Duque Henri no seu discurso na cerimónia oficial realizada na Philharmonie, perante 1.200 convidados das mais variadas instituições, do mundo da política e da sociedade civil.

Foto: Lex Kleren

O Grão-Duque acrescentou ainda: "Há numerosas razões para nos regozijarmos e sentirmos orgulhosos com aquilo que o país é hoje", afirmou, manifestando-se tocado pela solidariedade que a população demonstrou face aos recentes casos de devastação e inundações devido à intempérie. "Não me sinto preocupado com a coesão do nosso povo, seja qual for a sua diversidade", disse.

Foto: Lex Kleren

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, referiu: "Devemos dar perspetivas às gerações do futuro e zelar para que possam viver em liberdade e segurança". E sublinhou: "Isto inclui ouvir as gerações mais velhas. A maior parte de nós não tem consciência do que pode acontecer se as forças forem usadas para separar as pessoas".

Foto: Lex Kleren

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Mars di Bartolomeo, a questão central é esta: "Precisamos de cidadãos que reflitam connosco e de políticos que ouçam e estejam prontos a arriscar mais participação".

Foto: Lex Kleren

Na cerimónia musical participaram a Orquestra Filarmónia, o coro e a soprano Claudia-Moulin Galli para interpretação de "Suor Angelica", de Puccini.



