Ferrero em Arlon e no Luxemburgo alvo de buscas

Diana ALVES Buscas estão relacionadas com o surto de salmonela em vários países com origem na unidade de produção na Bélgica.

A fábrica da Ferrero em Arlon e a sede social da empresa situada no Luxemburgo foram alvo de buscas na quarta-feira, segundo a notícia avançada esta quinta-feora pelo site da revista Paperjam.

As buscas terão permitido a apreensão de documentos e material informático que poderão ajudar a "esclarecer as eventuais responsabilidades da empresa no caso do surto de salmonela".

O site, que cita a imprensa belga, escreve que as buscas na fábrica de Arlon foram levadas a cabo por elementos da polícia judiciária da Bélgica e da Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar do país vizinho.

Outras buscas tiveram lugar em Bruxelas e também no Luxemburgo. Por cá, a operação contou com a colaboração da polícia e das autoridades judiciais luxemburguesas.

Recorde-se que, em abril, foram detetados vários casos de salmonela na Europa, levando a empresa a retirar mais de três mil toneladas de chocolates Kinder do mercado.

No Grão-Ducado foram confirmados dois casos. A Ferrero revelou entretanto ter descoberto a contaminação a 15 de dezembro, data após a qual limpou as linhas de produção. E é este o ponto, segundo a imprensa, que estará no centro das buscas efetuadas na quarta-feira.



O objetivo será agora analisar eventuais responsabilidades no que toca à "gestão da contaminação" e à "comunicação, ou não comunicação, das informações às autoridades sanitárias". Segundo a Paperjam, as unidades de produção não são visadas. Mesmo assim a fábrica de Arlon continua parada desde 8 de abril. A abertura está prevista durante o mês de junho.



Salmonela. Fábrica da Ferrero em Arlon reabre no final de junho Quase um mês e meio após o encerramento devido ao surto de salmonela, a unidade de produção está a ser alvo de uma limpeza a fundo.

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, citado pelos meios de comunicação, a contaminação terá provocado um total de 266 casos confirmados e 58 prováveis em 13 países.

