Substituição

Fernand Ernster é o novo presidente da Câmara de Comércio

Susy MARTINS O sucessor de Luc Frieden era, até agora, vice-presidente daquela entidade.

Um dia depois de Luc Frieden ter sido nomeado oficialmente como cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV), ficou-se a conhecer o seu sucessor na presidência da Câmara de Comércio do Luxemburgo.



Fernand Ernster foi designado para substituir Luc Frieden. O político do CSV anunciou na quarta-feira à noite que iria abandonar os mandatos que ocupa em diversos conselhos de administração para se poder dedicar-se plenamente à campanha eleitoral.

Recorde-se que as eleições legislativas ocorrem a 8 de outubro e que, com esta nomeação, Frieden é o candidato do CSV a primeiro-ministro.

Fernand Ernster, que até agora era o vice-presidente da Câmara de Comércio, foi designado por unanimidade, esta quinta-feira, sucessor de Frieden. O seu mandato irá até abril de 2024.

