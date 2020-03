A origem do acidente está a ser investigada

Ferido grave em acidente perto de Saarburg

A estrada principal entre Trassem e Freudenburg, na Alemanha, foi palco de um acidente do qual resultou um ferido grave.

A estrada esteve temporariamente bloqueada, depois de um veículo ter atingido uma árvore por volta das 10h50 da manhã desta sexta-feira.



Foi necessária a intervenção dos serviços de emergência para desencarcerar o condutor do veículo e um helicóptero da Luxembourg Air Rescue foi ativado para o transporte do mesmo.



Segundo a RTL, a origem do acidente está a ser investigada.

