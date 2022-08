As férias coletivas da construção acabam no domingo.

Férias na construção a acabar. Esperadas novidades sobre o contrato coletivo

Diana ALVES

Milhares de trabalhadores da construção queimam este fim de semana os últimos cartuchos das férias de verão. O período de férias coletivas do setor termina no domingo. Agora, do lado dos sindicatos, esperam-se novidades quanto à renovação do contrato coletivo de trabalho que abrange cerca de 20.000 trabalhadores do ramo.



As discussões sobre a renovação da convenção estão em suspenso, face ao silêncio da parte do patronato que, segundo os sindicatos, há meses que não se pronuncia sobre o assunto. Antes das férias, os sindicatos vieram a público lamentar a posição dos representantes dos patrões.

