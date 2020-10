A ideia tinha sido defendida por alguns deputados por considerarem que esta seria uma alternativa para tentar travar a propagação do coronavírus.

Férias escolares de Todos os Santos não vão ser prolongadas

Susy MARTINS As férias escolares de Todos os Santos, que começam na próxima semana (31 outubro 2020 - 8 novembro 2020), não vão ser prolongadas, segundo explicações prestadas na segunda-feira pelo ministro da Educação, Claude Meisch.

A ideia tinha sido defendida por alguns deputados por considerarem que esta seria uma alternativa para tentar travar a propagação do coronavírus. Segundo Claude Meisch, "o enquadramento é melhor nas infraestruturas do que em casa, onde as crianças podem sair e expor-se a uma eventual infeção".

Desde o início das aulas, em setembro, e até à semana passada, 1.544 professores e alunos testaram positivo para a covid-19, ou seja, 1,3% das pessoas que constituem o setor do ensino. Ainda segundo o ministro da Educação, 736 turmas foram afetadas pelo novo coronavírus, o que representa 10% do total.

Claude Meisch voltou a repetir que a maioria das infeções nas escolas corresponde a casos isolados, sendo que os focos são bastante raros neste setor. Para evitar que as infeções afetem o desenrolar das aulas, foi elaborado um projeto de lei que prevê a possibilidade de substituir os professores que estão em quarentena ou em isolamento.

Covid-19. Universidade do Luxemburgo fecha durante um mês para travar epidemia A universidade anunciou hoje que possui 46 casos de infeção ativa entre a sua população, nomeadamente entre estudantes, pelo que vai fechar as portas até 27 novembro e as festas nas residências estão proibidas.

Uma vez que as mulheres grávidas são consideradas pessoas vulneráveis, Claude Meisch adiantou também que cerca de 200 professoras grávidas têm de ser substituídas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.