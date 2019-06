Uma ligeira mudança na sua agenda para o verão de 2019.

Férias escolares começam três dias mais cedo

Uma ligeira mudança na sua agenda para o verão de 2019.

O 15 de julho era normalmente a data oficial do fim do ano letivo no Luxemburgo, mas como em 2019 calha numa segunda-feira, as férias escolares vão começar três dias mais cedo, no dia 12 de julho.



Por outro lado, não há descanso para os professores, pois as escolas não vão fechar. "Há professores que ainda vão estar a trabalhar e a tirar conclusões do ano passado, ou a começar a preparar-se para o próximo ano letivo", disse Patrick Remakel, presidente do Sindicato dos Professores, à RTL.

O novo ano letivo 2019/2020 vai começar no dia 16 de setembro, uma segunda-feira.