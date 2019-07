Chegou finalmente o dia da partida de férias.

Férias de verão. Últimos conselhos antes da partida

Susy TEIXEIRA MARTINS

Hoje, nesta série dedicada aos preparativos da viagem de carro, damos-lhe os últimos conselhos antes de se sentar ao volante.

“Mais vale prevenir que remediar”, um ditado que deve ser tido em conta, quando se prepara uma viagem longa de automóvel.

Segundo o dirigente do Centro de Diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo, Frank Maas, é importante verificar se os documentos do carro e os pessoais estão atualizados.

Antes da partida tente descansar e durma algumas horas. Durante a viagem faça pausas regulares, beba muita água e faça refeições ligeiras.

Lembre-se que o primeiro dia de férias, começa no dia da viagem.

Siga os conselhos que lhe fomos dando, ao longo da semana, seja responsável e… boa viagem!