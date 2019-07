Planear o itinerário da viagem com antecedência pode evitar bloqueios de várias horas nos engarrafamentos.

Férias de verão. Planear o itinerário evita horas em engarrafamentos

Susy TEIXEIRA MARTINS Planear o itinerário da viagem com antecedência pode evitar bloqueios de várias horas nos engarrafamentos.

Nesta terceira parte da nossa série dedicada à preparação da viagem de automóvel vamos abordar o planeamento do trajeto, como a assistência do Automóvel Clube do Luxemburgo.

O responsável do Centro de Diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo, Frank Maas aconselha os automobilistas a informarem-se sobre o estado das estradas antes da partida e a consultar os mapas e códigos da estrada dos países a atravessar, até porque as multas são pesadas.

O Automóvel Clube do Luxemburgo presta assistência no estrangeiro aos automobilistas que tenham problemas com a viatura durante o percurso.

Para facilitar essa tarefa o ACL lançou uma aplicação móvel para uma assistência mais rápida.

A principal função da aplicação é o chamado “eCall Mobile”. O automobilista não sabe exatamente o nome da localidade onde se encontra mas só precisa de carregar num botão para receber assistência no local

ACL PLANO 02

Além do eCall Mobile, a aplicação também dá para consultar informações sobre o trânsito em tempo real.