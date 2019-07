Saiba quais são os parques de campismo no Grão-Ducado para passar uma temporada na natureza.

Luxemburgo 3 min.

Férias de verão. Onde acampar no Luxemburgo?

Sandra SCHMIT As férias de verão já começaram e para os amantes da natureza isso significa uma coisa: acampar e dormir debaixo das estrelas. Saiba quais são os parques de campismo no Grão-Ducado e conheça ainda alguns dos seus hóspedes habituais.

Para além de ser secretária-geral da Camprilux, empresa responsável pelos parques de campismo do Grão-Ducado, Linda Gedink é também gestora do parque de campismo "Auf Kengert", que fica situado entre Medernach e Larochette. A empresa familiar existe desde 1966, e Linda, de 54 anos, lembra-se de quando era pequena ajudar os pais na loja e vender “brötchen” (pãezinhos) aos visitantes. Há 31 anos, a luxemburguesa assumiu o lugar do pai e desde então gere o negócio juntamente com o seu marido.

No Luxemburgo, existem ao todo 86 parques de campismo, com 10.751 lotes disponíveis, dos quais 8.222 pertencem à Camprilux. Através deste mapa, pode descobrir os parques de campismo da Camprilux, para onde poderá escapar e passar uma temporada na natureza:

Uma fuga à rotina, sobretudo para os holandeses

Pássaros a chilrear, plantas floridas e uma paisagem verde - tudo isto é apreciado por aqueles que passam as suas férias em tendas e caravanas. Linda Gedink sabe: "Muitas pessoas que nos procuram vivem durante o ano numa cidade sem muita vegetação", conta. É durante as férias que encontram o que lhes falta em casa, como é o caso do casal de holandeses Joke e Ton Bruijnes, que vão passar dois meses ao lado de Linda, no parque de campismo "Auf Kengert".

Linda Gedink Foto: Anouk Antony

“Na Holanda, vivemos num prédio com muitas pessoas. Aí sentimos falta principalmente da natureza e da possibilidade de fazer uma caminhada", diz Joke Bruijnes, de 76 anos, sentada debaixo do toldo da sua caravana. Há oito anos que o casal vem passar férias ao Luxemburgo. Este ano, o plano inclui pequenas excursões a várias aldeias, entre elas, a favorita do casal: Beaufort.

De acordo com o instituto de estatística luxemburguês (Statec), a maioria dos visitantes dos parques de campismo no Luxemburgo são holandeses. Das 131.787 chegadas registadas no ano passado, 65% vieram dos Países Baixos, 12% da Bélgica e 10% da Alemanha. Os 13% restantes vieram de outros países.

Das 131.787 chegadas registadas no ano passado, 65% vieram dos Países Baixos.



Por isso, para Linda não é nenhuma surpresa que o parque de campismo seja frequentado sobretudo por holandeses. A gestora do "Auf Kengert" aprendeu inclusive a falar holandês fluentemente. "Para nós, o contacto com os nossos clientes é importante e eles ficam felizes quando ouvem a sua língua do outro lado do telefone”, conta.

Ton e Joke Bruijnes Foto: Anouk Antony

Na época baixa, a maioria dos visitantes do parque de campismo são casais, já em época alta são famílias. Todos são atraídos pelas mesmas razões: "Temos sempre as nossas coisas connosco e somos livres. Eu gosto particularmente de me sentir confortável em frente à caravana a ler um bom livro", diz Joyce Van Straaten, uma das visitantes do "Auf Kengert".

Joyce Van Straaten Foto: Anouk Antony

A holandesa de 56 anos, assim como o marido, gosta de explorar os arredores e apreciar a vegetação e a tranquilidade do Grão-Ducado. É por isso que desde abril que estacionaram a caravana no parque de campismo, para poderem passar dois ou três dias de paz durante o verão. "Estamos apenas a cinco horas de carro", diz.

Mas, apesar de toda a vegetação envolvente e de todo o amor pela natureza, abdicar da nova tecnologia ainda é difícil. É o caso de Dick Van Dijk, de 70 anos, e da sua esposa Nelke que, sentados ao lado da sua autocaravana, têm o olhar virado para o tablet que seguram nas mãos. "Estamos atualmente a ler o jornal holandês", diz Dick.



Nelke e Dick Van Dijk Foto: Anouk Antony

Linda Gedink sabe que para ter visitantes é preciso que o parque de campismo tenha uma rede wifi gratuita. "Hoje em dia, as pessoas querem ler os e-mails a qualquer hora ou ver um filme na Internet à noite”.



Mas nem todos olham constantemente para os ecrãs. Entre caravanas e tendas, ainda há um espírito muito próprio: "Ao contrário da vida normal, não há paredes no acampamento, é mais fácil comunicar com as outras pessoas”, explica Linda.

É bom não fazer nada, porque em casa há sempre algo para fazer.



"Aqui a vida ainda corre bem. E é bom não fazer nada, porque em casa há sempre algo para fazer”, diz Dick Van Dijk. Como a maior parte dos campistas, o holandês está feliz por não ter horas marcadas para tomar o pequeno-almoço. O casal sente-se tão bem que quer ficar mais uma noite, o que não é problema porque, quando se trata de campismo, há sempre espaço para a espontaneidade.

O artigo original foi publicado em alemão no Luxemburger Wort