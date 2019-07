Está a chegar a hora de partida para férias.

Férias de verão. Não esquecer revisão do carro antes da partida

Susy TEIXEIRA MARTINS Está a chegar a hora de partida para férias.

Para muitos portugueses residentes no Luxemburgo a viagem para Portugal ainda é feita de carro. São cerca de 2000 quilómetros que os separam do tão ansiado torrão natal.

Hoje iniciamos uma série sobre a preparação da viagem e os cuidados que ela exige.

O aspeto mais importante a considerar é o estado do veículo. Antes da partida, há certas operações que se podem fazer em casa, como por exemplo controlar o nível do óleo e da água e limpar bem o pára-brisas, para que a viagem se possa realizar sem grandes problemas.

As explicações de Frank Maas, responsável do centro de diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo.

No entanto para verificar a pressão dos pneus ou o estado dos travões é melhor dirigir-se à sua oficina habitual ou então ir ao Centro de Diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo que faz uma revisão do veículo.

Fica então o conselho a quem parte de férias de carro: fazer uma revisão antes da partida, no ACL ou em qualquer oficina, para evitar problemas ao longo da viagem.