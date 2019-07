Vamos hoje prosseguir a nossa série sobre a preparação das férias e dos cuidados a ter antes da partida.

Férias de verão. Colocar bem as malas no porta-bagagem é essencial

Susy TEIXEIRA MARTINS

Colocar as malas no porta-bagagem do automóvel é muitas das vezes um quebra-cabeças. Há a tentação de levar o máximo possível de coisas mas o espaço é limitado.

Em vez de ir amontoando as malas no porta-bagagem à toa, é melhor ir colocando as peças, uma a uma, em função da sua dimensão e do peso.

O dirigente do centro de diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo, Frank Maas, deixa alguns conselhos, nomeadamente encher o porta-bagagens na véspera da partida.

Note-se que é obrigatório respeitar o peso máximo de bagagem indicado pelo fabricante do veículo.