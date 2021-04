O número de casos diários de covid-19 no país tem diminuído nos últimos dias.

Férias da Páscoa diminuem novas infeções no Luxemburgo

Susy MARTINS O número de casos diários de covid-19 no país tem diminuído nos últimos dias.

Mas segundo a Task Force Covid-19, esta diminuição é de pouca dura devido às férias da Páscoa, prevendo-se um novo aumento de casos nas próximas semanas.

Na semana anterior, o Grão-Ducado registava cerca de 250 casos diários, um número que diminuiu para uma média de 200 novos casos na semana passada, embora a quantidade de testes PCR tenha aumentado consideravelmente.

As projeções da Task Force Covid-19, reveladas na passada sexta-feira, são agora mais otimistas, uma vez que os investigadores estavam a prever um pico de 300 casos por dia no início do mês de maio. Um número revisto para cerca de 220 casos diários.

O mesmo revela o estudo Coronastep, que avalia a presença do vírus nas águas residuais. Embora a presença ainda seja elevada, os cientistas constataram uma ligeira tendência descendente da presença do vírus nas águas usadas do país.



