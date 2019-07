As férias coletivas de verão começam na sexta-feira, dia 26 de julho, para os cerca de 18 mil trabalhadores da construção civil, setor aonde há inúmeros portugueses. Ou seja, esta quinta-feira é já o último dia de trabalho. O regresso ao trabalho está marcado para segunda-feira, dia 19 de agosto.

Férias coletivas na construção civil arrancam esta semana

Susy TEIXEIRA MARTINS

Para os instaladores sanitários, de aquecimento, de ar condicionado e de refrigeração, as férias coletivas começam na segunda-feira, 5 de agosto. O regresso ao trabalho está marcado para 26 de agosto.

Note-se que as empresas podem fazer um pedido de exceção relativamente às férias coletivas. Concretamente a empresa pode pedir que alguns operários continuem a trabalhar durante as férias coletivas. No entanto isso só acontece nalgumas obras, como, por exemplo, a construção de escolas, obras em fábricas, durante as paragens de produção ou outros trabalhos considerados urgentes.

Segundo a edição do Wort em francês, a autorização de exceção foi concedida a 2% das empresas no setor da construção.

As exceções são decididas por uma comissão que integra empregadores, sindicatos e representantes do Ministério do Trabalho.

Os trabalhos de construção durante este período só podem ser executados pelos trabalhadores, de forma voluntária.

Há vários anos que as férias coletivas são alvo de polémica. De um lado, há quem queira salvaguardar este período de férias coletivo, e de outro há adeptos da abolição da lei.

Ainda no início deste ano, o assunto provocou alguma celeuma, depois de ter dado entrada no site do Parlamento uma petição pública que exigia a abolição das férias coletivas no verão para o setor da construção civil.

O documento da autoria de Robert Dennewald, antigo presidente da Câmara do Comércio, não conseguiu alcançar as 4 500 assinaturas necessárias para ir a debate no Parlamento.

O ministro das Obras Públicas, François Bausch, já defendeu por seu lado uma maior flexibilidade das férias coletivas.