Férias coletivas

Milhares de portugueses começam hoje as férias no Luxemburgo

Henrique DE BURGO As férias coletivas no setor da construção começam esta sexta-feira e terminam no dia 22 de agosto. Ao todo, são 15 dias de férias, mais o feriado 15 agosto, dia em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora. O dia de regresso ao trabalho vai calhar na segunda-feira 23 de agosto.

Segundo dados do sindicato LCGB, o setor da construção emprega atualmente 47.700 trabalhadores, sendo que entre 80% a 90% são lusófonos.

No entanto, 148 empresas obtiveram autorização de exceção para continuar as obras com caráter de urgência nas férias de verão, sobretudo em escolas, fábricas e para reparar estragos ligados às inundações de 14 e 15 de julho.

Todos os anos milhares de portugueses e outros lusófonos costumam rumar ao país de origem, acompanhados pela família mas, devido às restrições associadas à covid-19, muitos deverão optar por ficar no Luxemburgo.



