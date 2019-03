Decisão foi revelada hoje por Georges Engel, presidente da Comissão do Trabalho.

Feriado e dia extra de férias votados no Parlamento na próxima semana

O projeto de lei que vai determinar o dia 9 de maio como feriado e mais um dia de férias a acrescentar aos 25 já existentes vai ser votado e aprovado na próxima semana pelo Parlamento, provavelmente na quarta ou na quinta-feira, segundo revelou ao Luxemburger Wort o presidente da Comissão do Trabalho, Georges Engel.



Nessas declarações, Engel acrescentou que o dia feriado a 9 de maio "será para toda a gente", enquanto o dia extra de férias será "para todos aqueles que ainda não disponham legalmente de 26 dias de férias". As afirmações de Georges Engel foram prestadas depois da reunião da Comissão do Trabalho que avaliou o parecer do Conselho de Estado sobre a questão dos dois dias de férias suplementares. O tema deverá ser aprovado na Comissão "nos próximos dois dias" e "no plenário para a próxima semana".



Recorde-se que o assunto, previsto no acordo da coligação governamental, foi anunciado no passado mês de novembro no Parlamento pelo próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel.







