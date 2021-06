O local central das comemorações desta quarta-feira será junto ao Monumento Nacional da Solidariedade, no Plateau du Saint-Esprit, na capital.

Discurso do Grão-Duque será o ponto alto da Festa Nacional

Henrique DE BURGO O local central das comemorações desta quarta-feira será junto ao Monumento Nacional da Solidariedade, no Plateau du Saint-Esprit, na capital.

A cerimónia da Festa Nacional, a 23 de junho, vai ser pelo segundo ano consecutivo mais discreta do que o habitual, sem fogo de artifício ou a tradicional parada militar, devido à pandemia.

Mas ainda assim, esta quarta-feira, haverá uma comemoração oficial com membros de Governo e da casa real, sendo o ponto alto o discurso do Grão-Duque Henri. O local central das comemorações será junto ao Monumento Nacional da Solidariedade (Kanounenhiwwel - Colina dos Canhões), no Plateau du Saint-Esprit, na capital.

O Grão-Duque Henri será recebido no local, às 11h pelo presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e pela burgomestre da capital, Lydie Polfer. O Chefe de Estado fará depois um discurso público, seguido de Fernand Etgen e Xavier Bettel, perante membros do Governo, do Parlamento e vereadores da comuna da Cidade de Luxemburgo.

Vão assistir ainda à cerimónia membros do Conselho de Estado, do poder judicial, diplomatas, o Chefe de Estado-Maior do Exército e o Diretor-geral da Polícia. Após a cerimónia oficial, e como manda a tradição, vão ser disparados 21 tiros de canhão em homenagem ao Grão-Duque, a partir do planalto Fetschenhaff, em Cents.

O primeiro-ministro garantiu em abril que as celebrações da Festa Nacional só voltarão a ser realizadas como habitualmente "quando as autoridades de Saúde autorizarem o fim do uso da máscara". A homenagem às vítimas da covid-19 e aos profissionais de saúde, também prevista para 23 de junho, foi adiada para uma data a anunciar em breve.

