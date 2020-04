O Luxemburgo tem limitado consideravelmente os meios de transportes públicos desde meados de março, altura em que decretou o estado de emergência por três meses para tentar conter o contágio de covid-19. Mas com o feriado de Páscoa à porta, o Ministério da Mobilidade decretou medidas suplementares.

Feriado de Páscoa sem autocarros regionais, Adapto e elétrico

Manuela PEREIRA O Luxemburgo tem limitado consideravelmente os meios de transportes públicos desde meados de março, altura em que decretou o estado de emergência por três meses para tentar conter o contágio de covid-19. Mas com o feriado de Páscoa à porta, o Ministério da Mobilidade decretou medidas suplementares.

Comboios, autocarros e elétricos já circulavam com cadência reduzida, mas na próxima segunda-feira (dia 13), feriado de Páscoa no Luxemburgo, não haverá nenhum autocarro da rede regional (RGTR), elétricos, nem o serviço para pessoas com mobilidade reduzida Adapto, a funcionar.

Estes três serviços estarão totalmente paralisados nesse dia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.