Félix Braz regressa no "Relais pour la Vie"

Há uma alegria contida prestes a explodir. Depois de 19 anos sem verem o seu clube ganhar um campeonato, os adeptos do Sporting já não parecem ter dúvidas de que este ano é que é. Com os estádios interditos e as aglomerações proibidas, prometem celebrar como puderem. O anúncio do fim da tempestade, visto a dois mil quilómetros de Alvalade.